Сталкер Знахарь рассказал о посещении исторической заброшки под Ясногорском

ТСН24 продолжает серию публикаций из цикла "Заброшки Тульской области". На этот раз сталкер под ником Знахарь специально для нашего издания отправился в село Горшково, которое расположилось примерно в 20 километрах от Ясногорска.
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