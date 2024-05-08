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Сталкер Знахарь рассказал о посещении исторической заброшки под Ясногорском

Сталкер Знахарь рассказал о посещении исторической заброшки под Ясногорском

ТСН24 продолжает серию публикаций из цикла &quot;Заброшки Тульской области&quot;. На этот раз сталкер под ником Знахарь специально для нашего издания отправился в село Горшково, которое расположилось примерно в 20 километрах от Ясногорска.

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