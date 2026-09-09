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Школьники напали на первоклассников в барнаульском микрорайоне Сулима

Школьники напали на первоклассников в барнаульском микрорайоне Сулима

Происходящее попало на камеру уличного видеонаблюдения Жители Барнаула сообщили о конфликте между школьниками на детской площадке во дворе дома № 39 на улице Сухэ-Батора.

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