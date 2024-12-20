Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления СБУ

Утром 20 декабря был нанесен удар оружием большой дальности по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot<strong>Российские военнослужащие в ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области утром нанесли удар по пункту управления СБУ, <a href="https://t.