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    Можно было хотя-бы выйти к приднестровью перекрыв поставки оружия в Одессу да и приднестровью уже легче будет.Вероятный характе...
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Palantir’s Karp стал первым западным генеральным директором, посетившим Зеленского во время проведения специальной военной операции РФ

Главный исполнительный директор Palantir Technologies Inc. тайно посетил Украину на этой неделе, встретившись с президентом страны и другими лидерами в Киеве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество и открытие офиса компании по анализу разведывательных данных в этой стране Сообщение Palantir’s Karp стал первым западным генеральным директором, посетившим Зеленского во время проведения специальной военной операции РФ появились сначала на .

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