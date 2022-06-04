Главный исполнительный директор Palantir Technologies Inc. тайно посетил Украину на этой неделе, встретившись с президентом страны и другими лидерами в Киеве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество и открытие офиса компании по анализу разведывательных данных в этой стране Сообщение Palantir’s Karp стал первым западным генеральным директором, посетившим Зеленского во время проведения специальной военной операции РФ появились сначала на .