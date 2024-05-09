Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Король и кронпринц Саудовской Аравии поздравили Россию и Путина с 9 Мая

Король и кронпринц Саудовской Аравии поздравили Россию и Путина с 9 Мая

Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд отправили президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю годовщины Дня Победы.

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