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Ушаков назвал условие для встречи Путина и Трампа в Китае

Ушаков назвал условие для встречи Путина и Трампа в Китае

Zuma/TASS, REUTERS/Kevin Lamarque Для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Китае необходимо, чтобы там присутствовали все три лидера.

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