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МО опубликовало кадры уничтожения боевой техники ВСУ на южнодонецком направлении СВО

МО опубликовало кадры уничтожения боевой техники ВСУ на южнодонецком направлении СВО

Минобороны России 16 мая опубликовало кадры уничтожения замаскированной боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении СВО.

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