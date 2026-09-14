Second federal judge blocks Trump’s plan to restrict mail-in voting

A second federal judge has ruled that President Donald Trump's plan to upend mail-in voting is likely illegal as the midterms draw near.
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