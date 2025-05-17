Громкий скандал в НАТО: вскрылась коррупция при военных закупках на миллиарды долларов

В НАТО разразился серьезый коррцпцонный скандал. Как пишет Euractiv, пятеро бывших и действующих сотрудников Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) задержаны по подозрению в коррупции при заключении контрактов на покупку боеприпасов и беспилотников для альянса.
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