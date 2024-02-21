Ученые выявили новые пищевые добавки, вызывающие рак

Группа французских ученых опубликовала результаты исследования в журнале PLOS Medicine, которое привлекло внимание общественности к возможному риску развития рака от употребления пищевых добавок, ранее считавшихся безопасными.
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