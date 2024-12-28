Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Санкции навечно! Крым сдохнет под Россией!» – еврей-бандеровец Ганапольский

Политнавигатор Говоря о возвращении территорий дипломатическим путём, «просроченный» президент Зеленский имеет в виду очень долгосрочную перспективу.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Ганапольский не учитывает крайне важное обстоятельство. Из начавшегося мирового системного кризиса мир выйдет через насколько десятилетий, в течение которых в нём произойдут большие перемены: развалится и обнищает Евросоюз, рухнет Бреттон-Вудская система, начнут формироваться экономические (региональные) макрозоны вокруг стран с мощными экономиками, будет перекроена карта мира. Такова неближняя перспектива происходящего, можете называть это третьей мировой войной. Как говорится: &quot;Важен не факт, но тенденция&quot;. А тенденция очевидна, особенно для тех, кто глубже понимает происходящие в мире процессы, во взаимосвязи.
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