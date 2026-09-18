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Букмекеры принимают ставки на ассист Мохаммади. «Спартак» из Костромы забил 3 гола после сальто-аутов иранца

Букмекеры открыли линию на ассист Надер Мохаммади. Иранский защитник «Спартака» из Костромы перед вводом мяча в игру из аута совершает сальто.

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