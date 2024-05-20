132-сильный кроссовер Chevrolet Tracker с 6-ступенчатым «автоматом» — всего 1,474 млн рублей. В Узбекистане начались ценовые войны автопроизводителей

В Узбекистане подешевел кроссовер Chevrolet Tracker: цена опустилась на сумму от 15 до 25 миллионов сум (от 107 до 179 тысяч рублей), в итоге самый доступный Tracker теперь стоит 206,4 млн сум или примерно 1,474 млн российских рублей.