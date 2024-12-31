Стремлением Киева путем шантажа западных хозяев получить новые партии оружия объяснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо появившиеся слухи о якобы подготовке российских вооруженных сил к штурму Херсона.
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