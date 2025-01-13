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Жир расщепляется, пока вы отдыхаете: сколько нужно спать худеющим

Жир расщепляется, пока вы отдыхаете: сколько нужно спать худеющим

Тем, кто стремится похудеть, важно уделять достаточно времени сну — не менее восьми часов в сутки. При этом ложиться спать следует не позднее 23:00, поскольку именно в это время в организме активно вырабатывается гормон, способствующий расщеплению жиров.

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