Экс-депутат Новосибирска стал террористом

Росфинмониторинг внес Сергея Бойко* в перечень террористов и экстремистов. Росфинмониторинг 29 октября выпустил очередную редакцию перечня организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.
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