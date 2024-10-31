Экс-депутат Новосибирска стал террористом

Росфинмониторинг внес Сергея Бойко* в перечень террористов и экстремистов. Росфинмониторинг 29 октября выпустил очередную редакцию перечня организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.