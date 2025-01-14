Полицейские пресекли в Севастополе деятельность организованной группы, державшей подпольный игорный салон

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю совместно со следователями регионального подразделения СК России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» пресекли незаконную организацию и проведение азартных игр.