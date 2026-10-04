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Новости Брянска

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На трассе М-3 «Украина» погиб мотоциклист в столкновении с ГАЗом

На трассе М-3 «Украина» погиб мотоциклист в столкновении с ГАЗом

Авария случилась на трассе М-3 «Украина», водитель ГАЗ-3009Z7 не уступил дорогу мотоциклу Honda, едущему навстречу.

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