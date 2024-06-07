Посевная кампания на Урале завершена на 87%

В хозяйствах Уральского федерального округа подходит к концу посевная кампания. Аграрии уже посеяли 87% яровых – зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также овощей и картофеля, сообщили в пресс-службе полпредства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии