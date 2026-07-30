ВС Йемена продемонстрировали собственную линейку ударных БПЛА-камикадзе, визуально практически идентичных иранским Shahed-136.
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ВС Йемена продемонстрировали собственную линейку ударных БПЛА-камикадзе, визуально практически идентичных иранским Shahed-136.
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