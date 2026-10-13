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Царьград

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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Молдовы на 2027 год до 2,3%

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Молдовы на 2027 год до 2,3%

Международный валютный фонд в октябрьском докладе World Economic Outlook сохранил прогноз роста ВВП Молдовы на 2026 год на уровне 1,5%, однако снизил оценку на 2027 год с 3,2% до 2,3%.

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