В Пермском крае злоумышленники спрятали нарколабораторию под вольером для собак

Сотрудники уголовного розыска Ильинского городского округа и Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального МВД получили оперативную информацию о том, что в Ильинском городском округе мужчины в возрасте 46 и 48 лет, имеющие криминальное прошлое, выращивают марихуану на продажу.
Популярные статьи
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
Свежие комментарии