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«Доиграется Тель-Авив»: Ярош призвал «гнать» посла Израиля

«Доиграется Тель-Авив»: Ярош призвал «гнать» посла Израиля

Посол Израиля на Украине, чьё дипломатическое представительство ранее осудило прошедшее в украинских городах факельные шествия в честь дня рождения главаря ОУН Степана Бандеры, должен покинуть территорию «незалежной».

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