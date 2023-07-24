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Ученые создали алгоритм для прорыва «информационного пузыря»

Ученые создали алгоритм для прорыва «информационного пузыря»

﻿﻿Исследователи создали алгоритм, позволяющий сломать «информационный пузырь». Даст ли это интернет-пользователям свободу от пропаганды и манипуляций? Небольшой статичный Пироранг вряд ли окажет какое-то влияние на постоянно меняющиеся алгоритмы поисковых гигантов, для которых «пузырь фильтров» не проблема, а то, к чему они стремятся, является их целью На конференции Swarm Intelligence в июле в Шэньчжэне, Китай, группа инженеров из Института математических наук Куранта при Нью-Йоркском университете представила алгоритм Pyrorank, призванный революционизировать систему поиска информации.

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