RT: бойцы бригады аэроразведки ГРОМ "Каскад" заступили к работе под Курском

Аэроразведкой в Курской области занялись подразделения бригады ГРОМ "Каскад". Об этом сообщает RT. В публикации пояснили, что операторы с беспилотников вычисляют объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передают координаты для их уничтожения.
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