RT: бойцы бригады аэроразведки ГРОМ "Каскад" заступили к работе под Курском

Аэроразведкой в Курской области занялись подразделения бригады ГРОМ "Каскад". Об этом сообщает RT. В публикации пояснили, что операторы с беспилотников вычисляют объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передают координаты для их уничтожения.