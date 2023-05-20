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Крымский общественник возрождает СМЕРШ, выявляя сочувствующих Украине и "ждунов"

Крымский общественник возрождает СМЕРШ, выявляя сочувствующих Украине и "ждунов"

Крымский общественник возрождает СМЕРШ, выявляя сочувствующих Украине и "ждунов" В Крыму создали telegram-канал, в котором информацию о настроенных против собственной страны и поддерживающих неонацистский украинский режим людях придают огласке.

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