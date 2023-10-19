Изменились правила рекламы кредитов и расчёта ПСК

23 октября начнёт действовать закон, который вносит изменения в закон о потребительском кредите. Здесь есть ряд очень важных нововведений, направленных на защиту клиентов, которые решили взять в банке кредит: Полная стоиомость кредита (ПСК) теперь станет «полнее».
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