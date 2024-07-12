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"Леди и джентльмены встречайте!": Байден внезапно выдал инсайд об Украине. Лица вокруг изменились вмиг

"Леди и джентльмены встречайте!": Байден внезапно выдал инсайд об Украине. Лица вокруг изменились вмиг

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции неожиданно для всех то ли оговорился, то ли выдал инсайд о будущем Украины.

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