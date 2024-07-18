"мне (все) должны"...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вся Телега полна этими душераздирающими историями про "отказников" из Шереметьево, вперемешку с рассуждениями "псевдо-российских" блогеров-переселенцев из Украины, которые почему-то решили, что их мнение кому-то интересно, про то, что всё это фильтрование хохлов надо прекратить и пускать в Россию всех подряд, ибо "мы же братья".