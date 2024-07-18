ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вся Телега полна этими душераздирающими историями про "отказников" из Шереметьево, вперемешку с рассуждениями "псевдо-российских" блогеров-переселенцев из Украины, которые почему-то решили, что их мнение кому-то интересно, про то, что всё это фильтрование хохлов надо прекратить и пускать в Россию всех подряд, ибо "мы же братья".
"мне (все) должны"...
Комментарии
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E
Ed
наши пограничники стали жёстче. Намного жёстче - помогай вам Б-г, ребята. Ваша работа не менее важна, это тоже СВО, но не пулями и снарядами, а мозгами, берегите их и себя!
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19 час.
Игорь Самаров
Ещё бы к мастурбекам с таким пристрастием относились! Но там, похоже, диаспоры всех и вся проплатили (((
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17 час.
юф
юра федулов
На время СВО границу надо бы эакрыть наглухо для всех, особенно для кишлаков. А после Победы приглашать под контролем ФСБ. И власти не надо быть "добрым дядей" за счет благополучия коренных россиян..
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14 час.
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