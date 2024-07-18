"мне (все) должны"...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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E
Ed
наши пограничники стали жёстче. Намного жёстче - помогай вам Б-г, ребята. Ваша работа не менее важна, это тоже СВО, но не пулями и снарядами, а мозгами, берегите их и себя!
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19 час.
Игорь Самаров
Ещё бы к мастурбекам с таким пристрастием относились! Но там, похоже, диаспоры всех и вся проплатили (((
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17 час.
юф
юра федулов
На время СВО границу надо бы эакрыть наглухо для всех, особенно для кишлаков. А после Победы приглашать под контролем ФСБ. И власти не надо быть &quot;добрым дядей&quot; за счет благополучия коренных россиян..
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14 час.

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