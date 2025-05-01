НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Дайсон Дэниэлс стал «Самым прогрессирующим игроком» сезона-2024/25 НБА

Дайсон Дэниэлс стал «Самым прогрессирующим игроком» сезона-2024/25 НБА

Персональную награду получил 22-летний защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс. В свой 1-й сезон в «Хоукс» и 3-й в лиге Дэниэлс набирал 14,1 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи и 3 перехвата, попадая 49,3% бросков с игры и 34% из-за дуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх