Дайсон Дэниэлс стал «Самым прогрессирующим игроком» сезона-2024/25 НБА

Персональную награду получил 22-летний защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс. В свой 1-й сезон в «Хоукс» и 3-й в лиге Дэниэлс набирал 14,1 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи и 3 перехвата, попадая 49,3% бросков с игры и 34% из-за дуги.
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