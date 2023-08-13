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Кузнецов о Зарипове: «В Челябинске не особо пересекались. Я с ЧМЗ не факт, что вышел бы, а он там жил и не выходил оттуда»

ЧМЗ – Челябинский металлургический завод, ЧТЗ – Челябинский тракторный завод.  – Мы общались с Данисом Зариповым и спросили, в чем принципиальная разница.

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