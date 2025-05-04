Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан

Визит в Азербайджан, который должен был пройти с 7 по 11 мая, отложил на неопределенный срок премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и плотным рабочим графиком, 3 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на Канцелярию главы израильского правительства.