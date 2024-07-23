Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Титулованная британская наездница снялась с ОИ из-за расследования FEI

Титулованная британская наездница снялась с ОИ из-за расследования FEI

Трехкратная олимпийская чемпионка по конному спорту, британка Шарлотта Дюжарден снялась с Олимпийских Игр в Париже из-за своего «ошибочного» поведения во время тренировочной сессии четыре года назад, которое попало на видео.

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