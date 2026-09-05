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ВС России поразили завод боеприпасов «Блэк Аммо» под Киевом

ВС России поразили завод боеприпасов «Блэк Аммо» под Киевом

Российские беспилотники большой дальности днем 5 сентября поразили производство боеприпасов в Киевской области и сухогруз с военным имуществом.

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