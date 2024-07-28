Русские победили дважды: Позорные казусы Олимпиады в Париже

Это похоже на голую вечеринку ивлеевой. Нет, человечество не погибнет в ядерной войне. Оно вымрет само. Сатанизм и половые извращения процветают.

Natalija Osminina

Естественно. Никакой ядерной войны не будет. Весь смысл - в деградации, извращении и вымирании врагов. Чтобы понимали, что это их вина, а не чужого дяди. Кстати. та же ситуация и с Украиной. Не надо никого захватывать до Львова. Украина должна просто выгореть. сама. Не надо ей мешать.