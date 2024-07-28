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Русские победили дважды: Позорные казусы Олимпиады в Париже

Русские победили дважды: Позорные казусы Олимпиады в Париже

Олимпийские игры в Париже обещают стать самыми скандальными в истории. И дело не только в том, что русских нагло вычеркнули из гонки за медалями.

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Комментарии
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Галина Чужая
Губерниев с Тарасовой...
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5 час.
Семен Демин
Это похоже на голую вечеринку ивлеевой. Нет, человечество не погибнет в ядерной войне. Оно вымрет само.  Сатанизм и половые извращения процветают.
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4 час.
Natalija Osminina
Естественно. Никакой ядерной войны не будет. Весь смысл - в деградации, извращении и вымирании врагов. Чтобы понимали, что это их вина, а не чужого дяди. Кстати. та же ситуация и с Украиной. Не надо никого захватывать до Львова. Украина должна просто выгореть. сама. Не надо ей мешать.
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4 час.

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