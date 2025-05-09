Ротенберг о сборной Беларуси: «Есть ребята, готовые быть лучшими в любом клубе КХЛ. Дай бог, помогут и СКА – я буду рад»

«Россия 25» проиграла команде Дмитрия Квартальнова три матча из четырех в рамках серии. – Вы говорите много лестных слов в адрес белорусских хоккеистов, стоит ли ждать кого‑то из них в составе СКА? – Видимо, вы решили создать провокацию и громко хлопнуть дверью.