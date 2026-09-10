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Газета «Культура»

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В трех регионах открылись выставки проекта «Культурное долголетие»

В трех регионах открылись выставки проекта «Культурное долголетие»

Новые выставки проекта «Культурное долголетие» открылись в социальных и медицинских учреждениях Астраханской и Калининградской областей, а также в Краснодарском крае, передает пресс-служба Минкультуры России.

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