Дональд Трамп обещает «быстрый мир» на Украине. Комментарий Георгия Бовта

Бывший глава Белого дома продолжает серию непредсказуемых заявлений. Помимо очередного обещания установить мир на Украине, Трамп предложил предоставить 60 млрд долларов Киеву в виде кредитовПретендент на пост президента США Дональд Трамп назвал комплиментом в свой адрес слова российского президента Владимира Путина, что тот предпочел бы победу нынешнего американского лидера Джо Байдена на ближайших выборах.