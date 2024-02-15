Дональд Трамп обещает «быстрый мир» на Украине. Комментарий Георгия Бовта

Бывший глава Белого дома продолжает серию непредсказуемых заявлений. Помимо очередного обещания установить мир на Украине, Трамп предложил предоставить 60 млрд долларов Киеву в виде кредитовПретендент на пост президента США Дональд Трамп назвал комплиментом в свой адрес слова российского президента Владимира Путина, что тот предпочел бы победу нынешнего американского лидера Джо Байдена на ближайших выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии