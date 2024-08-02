Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

Семья гражданина США Марка Фогела, который отбывает в России наказание за контрабанду наркотиков, обвинила власти родной страны в безразличии и двойных стандартах на фоне отсутствия имени мужчины в списке обмена заключенными.
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