Декольте и бельевой стиль: дизайнер Даниил Анциферов показал второй свадебный образ Евгении Медведевой

Дизайнер Даниил Анциферов создал одно из свадебных платьев для фигуристки Евгении Медведевой, которая две недели назад вышла замуж за Ильдара Гайнутдинова.
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