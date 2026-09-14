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Декольте и бельевой стиль: дизайнер Даниил Анциферов показал второй свадебный образ Евгении Медведевой

Декольте и бельевой стиль: дизайнер Даниил Анциферов показал второй свадебный образ Евгении Медведевой

Дизайнер Даниил Анциферов создал одно из свадебных платьев для фигуристки Евгении Медведевой, которая две недели назад вышла замуж за Ильдара Гайнутдинова.

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