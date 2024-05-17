В Азии преобладают продажи, нефть восстанавливается

В пятницу, 17 мая, на 7:55 мск фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,01%, до 5320 пунктов. Предыдущий день индексы США завершили снижением на 0,1-0,26%, причем Dow Jones Industrial Average ненадолго коснулся отметки 40 000 пунктов, а Nasdaq Composite достиг исторического максимума.