Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Эта Медведев так пашютил? А я тоже что та такое замичаю....Караул, вам Путин...
  • Александр Рожков
    Что бы мы без Серге́я Кужуге́товича делали? Пропали бы совсем. Пазлы - это в военном деле все!Шойгу предоставил...
  • Александр Рожков
    А если бы можно было бы скрыть, то..... Канешна боязно. Он же не дурак....На смерть Лебедева

Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"

Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"

ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы "Откуда деньжишки? Из лесу? Вот и иди. лесом!" Южане в шоке.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Правильные действия. Хватит с нашей страны деньги качать.
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11 час.
АТ
Александр Теплов
В денежном хаосе виноваты миграционные законы РФ. Уже по приезду мигранта службы  должны знать где он будет работать, с кем заключен договор первые - пять лет без права менять место работы. В случае нарушение - департация.
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6 час.
Семен Семеныч
Дебил писал статью. Как можно запретить перевод денег с карты на карту? Получил деньги налом, пришел к терминалу и положил на карту денежки. Потом в том же терминале перевел с одной карты на другую.
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4 час.

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