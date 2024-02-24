ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы "Откуда деньжишки? Из лесу? Вот и иди. лесом!" Южане в шоке.
Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"
Комментарии
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Юрий Селиванов
Правильные действия. Хватит с нашей страны деньги качать.
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11 час.
АТ
Александр Теплов
В денежном хаосе виноваты миграционные законы РФ. Уже по приезду мигранта службы должны знать где он будет работать, с кем заключен договор первые - пять лет без права менять место работы. В случае нарушение - департация.
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6 час.
Семен Семеныч
Дебил писал статью. Как можно запретить перевод денег с карты на карту? Получил деньги налом, пришел к терминалу и положил на карту денежки. Потом в том же терминале перевел с одной карты на другую.
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4 час.
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