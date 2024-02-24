Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"

В денежном хаосе виноваты миграционные законы РФ. Уже по приезду мигранта службы должны знать где он будет работать, с кем заключен договор первые - пять лет без права менять место работы. В случае нарушение - департация.

Семен Семеныч

Дебил писал статью. Как можно запретить перевод денег с карты на карту? Получил деньги налом, пришел к терминалу и положил на карту денежки. Потом в том же терминале перевел с одной карты на другую.