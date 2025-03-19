Территориальные уступки: «Принуждать Зеленского будут не Трамп с Рубио, а русское оружие»

Мирные переговоры в любом случае уткнуться в вопрос, который звучал с 2014 года — «чей Крым?», только в другой вариации Дмитрий Родионов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Ежов Игорь Шатров Территориальные вопросы украинского конфликта сейчас не являются первостепенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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