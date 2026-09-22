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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников об уходе Хэйса из «Ак Барса»: «Надо было с него денег брать. Человек должен нести ответственность за свои действия. Опять мы всех облизываем, чтобы к нам ехали»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение  Кевина Хэйса завершить игровую карьеру после 5 матчей за « Ак Барс ».

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