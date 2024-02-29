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В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для преодоления водных преград

В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для преодоления водных преград

По информации генерального директора компании «Арго» Константина Багдасарова, в настоящее время ведется разработка вездехода-амфибии под названием «Тритон».

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Комментарии
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Модест
Доработайте до текущих требований стоявший на вооружении ЛуАЗ-967 и не надо снова изобретать велосипед. Машинка технологичная, с готовой базой запчастей и опытом эксплуатации. Ну это если действительно нужно для СВО, а не для распила очередного бизнес-проекта. https://topwar.ru/168758-transportery-perednego-kraja-ot-zaprozhja-do-geologa.html
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