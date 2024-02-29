В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для преодоления водных преград

Модест

Доработайте до текущих требований стоявший на вооружении ЛуАЗ-967 и не надо снова изобретать велосипед. Машинка технологичная, с готовой базой запчастей и опытом эксплуатации. Ну это если действительно нужно для СВО, а не для распила очередного бизнес-проекта. https://topwar.ru/168758-transportery-perednego-kraja-ot-zaprozhja-do-geologa.html