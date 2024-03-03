В ходе проведения СВО на Украине, Россия столкнулась с направленным против нее гибридным воздействием Запада.
У России имеется три уязвимых места на европейском ТВД
Комментарии
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Александр Ткаченко
России не привыкать пиз.дить Гейропейцев. Тем более 100 лет прошло и Гейропе пора за пиз. дю.ля.ми.
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17 час.
Игорь Егоров
Московские так любили прибалтийские курорты и дачи,что профукали все что можно.
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15 час.
Валентин Щербаков
У РОССИИ нет никаких уязвимых мест
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8 час.
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