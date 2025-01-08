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Корейский депутат: экс-президент Южной Кореи мог тайно покинуть резиденцию

Корейский депутат: экс-президент Южной Кореи мог тайно покинуть резиденцию

Депутат корейской оппозиционной Демократической партии Тобуро Ан Гю Бэк заявил в эфире радиостанции KBS, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, чьи полномочия были приостановлены в результате объявленного ему импичмента, мог тайно покинуть свою резиденцию, которая находится в Сеуле.

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