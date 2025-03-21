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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович об иске PTPA: «Есть моменты, с которыми я согласен, но с чем-то я не согласен. Мне кажется, что некоторые формулировки довольно жесткие»

Джокович об иске PTPA: «Есть моменты, с которыми я согласен, но с чем-то я не согласен. Мне кажется, что некоторые формулировки довольно жесткие»

Напомним, ранее PTPA, которую в 2020-м серб основал вместе с Вашеком Поспишилом, подала в суд на ATP, WTA, ITF и ITIA.

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