Центральную магистраль Челябинска вновь закроют из-за забега

В Челябинске на полдня закроют движение по проспекту Ленина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ограничения будут введены в субботу, 31 мая, в связи с проведением Зеленого марафона.