Вся Украина в шоке: следующая неделя будет самой сложной

«На протяжении следующих дней, включая предстоящие выходные, ожидается увеличение риска ночных и дневных нападений российских беспилотников и ракет по всей стране, что связано с празднованием Дня независимости Украины 24 августа», — говорится в заявлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии