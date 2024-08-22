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Вся Украина в шоке: следующая неделя будет самой сложной

Вся Украина в шоке: следующая неделя будет самой сложной

«На протяжении следующих дней, включая предстоящие выходные, ожидается увеличение риска ночных и дневных нападений российских беспилотников и ракет по всей стране, что связано с празднованием Дня независимости Украины 24 августа», — говорится в заявлении.

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Комментарии
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ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Был нормальный сейчас на крысу похож
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17 час.

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